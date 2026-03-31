原宿・表参道エリアに店舗を構えるQuaroはこのほど、厳選素材を使用した本格ソフトクリーム6種について発表しました。■桜のフレーバーも季節限定で発売同社では、訪れる春の季節に合わせて街歩きやショッピングの途中で気軽に楽しめる新たなソフトクリーム体験を提供します。フレーバーは、「Milk」、「Espresso」、「Matcha」、「Hojicha」、「Japanese Tea Swirl（Matcha & Hojicha）」、「Espresso & Milk Swirl」の全