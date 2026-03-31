フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「INDIVI（インディヴィ）」は3月27日、「着る日傘」シリーズから新機能をプラスした新作を発売しました。■ジャケットやブラウス、パンツなどのラインナップ同シリーズは、赤外線を反射する遮熱性と、紫外線をしっかり遮蔽するUVケア機能を備え、日傘を着ているかのような安心感をもたらすアイテムとなっています。今回発売したアイテムでは、湿気を透過する透湿や吸汗