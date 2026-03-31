いずみが展開するプラスサイズ向け下着ブランド「Glamour Princess（グラマープリンセス）」は、定番のワイヤーブラ「美胸キーパー」などを2026年春夏の新作第一弾として発売します。グラマープリンセス定番のワイヤーブラ「美胸キーパー」やナイトブラ、猫背サポートブラから春夏の新作を順次発売します。◇第一弾ラインナップ【3/26発売】・美胸キーパー3/4カップブラ_90616・美胸キーパー3/4カップブラペアショーツ_90617【4/