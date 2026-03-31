ネイチャーラボが展開する、とかすだけでまとまりのあるツヤサラ髪を叶える「WetBrush®（ウェットブラシ）」より、ディズニーの人気キャラクター「くまのプーさん」をデザインした新シリーズが誕生。4月1日、全国のドラッグストア及びバラエティストアにて発売します。「ウェットブラシ」は世界70ヶ国以上で愛され、アメリカで最も売れているプロフェッショナルブラシ。ダメージが気になる髪や絡まりやすい髪でも、軽くブラッ