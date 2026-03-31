ニッシンジャパン株式会社は、出張撮影の負担を軽減する軽量背景シート「FLAT 背景」を3月31日（火）に発売した。 出張撮影などで背景紙を持ち運ぶ際の問題となる「重量」や「巻き癖・破れ」を克服したという樹脂製（ポリプロピレン）の背景シート。 適度なコシがあり巻き癖が付きにくいうえ、一般的な背景紙と比較して面積あたりの重量を約10%軽量化している。表面は凹凸の少ないマット仕上げで、不透過性は