対象機種「F800R K1」 株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、GODOXのLEDライト「KNOWLED Fシリーズ」K1キットに、対応する照明アクセサリーを付属するキャンペーンを4月1日（水）から実施する。 F100R、F200R、F200SR、F400R、F800Rの各K1キットが対象。1機種につき膨らませて使う湾曲型の照明アクセサリー「エアーソフトボックス」1個が付属する。「エアーソ