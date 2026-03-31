一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着®」の開発から販売までを行うHEAVEN Japanは3月13日より、公式オンラインショップにて、グラマーバストを包み込むフルカップブラ「どんとこいブラ」の春の新色・シャンパンオレンジを販売開始しました。バストが広がって見えてしまったり、バストを支えきれなかったり、サイズがなかったりと、グラマーさんはブラ選びの悩みが尽きません。そんな悩みを解消する「どんとこいブラ