さまざまな商品が値上がりしています。原材料費や人件費の高騰が続く中、やむを得ない判断です。しかし、そうした中でも値上げに踏み切れない中小企業があります。どうすればこの課題を解決できるのでしょうか。（小宮コンサルタンツ代表小宮一慶）値上げに踏み切れない本質的な問題とは？今、多くの企業が値上げに踏み切っています。原材料費やエネルギーコスト、人件費の上昇が続く以上、価格改定は自然な経営判断です。し