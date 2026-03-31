【家電コンサルのお得な話・292】 4月1日から、改正道路交通法が施行される。今回の改正は、自転車に対するいわゆる「青切符（交通反則通告制度）」が導入され、交通違反の扱いが大きく変わる点がポイントだ。スマートフォン（スマホ）のながら運転や酒気帯び運転など、危険性の高い行為は取締り強化の対象となっている。一方で、今回の改正はそれだけにとどまらず、日常的な運転行動の広い範囲に関わる違反も対象となるため、現