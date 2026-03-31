大企業を中心に多くの企業で導入が進んでいる企業型確定拠出年金（企業型DC）。インフレが加速する中、定年後の生活を支える強い味方となっています。そんな企業型DCについては今年4月、ルールが一部改正される予定です。「マッチング拠出」についての制約が緩和され、個人の資産運用に利用しやすくなります。企業型DCをどのように活用していけばいいのか。iDeCoとマッチング拠出、どちらを選べばいいのか。など多くの方が抱くギモ