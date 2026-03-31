紙のノートから卒業して、デジタル機器に全ての情報を集約する。それは現代のビジネスパーソンにとって、憧れのビジネススタイルといえる。ただ、形として実現はできても、満足いくレベルの体験を提供してくれるデバイスは現状ではそこまで多くない。「紙のように目に優しく、かつPCのようにキビキビ動く」という理想を掲げたデバイスは、これまでにもあったが、一般的なタブレット端末（LCD／OLED）は目の疲れや反射に、従来の