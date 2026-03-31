戦列復帰を果たしてから、２試合で６失点を喫して心配されていた。それだけに、日本代表でのパフォーマンスは、今後への期待につながったようだ。パルマGKの鈴木彩艶は、３月28日に行われたスコットランド代表との国際親善試合で日本代表にも復帰。ビッグセーブを見せるなど、１−０の勝利に貢献した。11月に左手の骨折で離脱した23歳は今月、セリエAのトリノ戦で復帰。だが、立ち上がりにまた抜きシュートを決められて先制