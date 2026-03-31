【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「小さい頃からラジオっ子だったので、『誰だってNeed Music』に出られたのがすごく嬉しい。J-WAVE だと『TOKIO HOT 100 Chart』もよく聴いているので、ぜひ出演したいって夢があります！」（実来） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。3月は17歳、高校2年生のシンガーソングライタӦ