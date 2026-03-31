【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』のレギュラー放送が、4月6日20時55分よりTBSにてスタート。その初回ゲストアーティストが郷ひろみに決定した。 ■「GOLDFINGER’99」を全力でコラボ歌唱！ 『テレビ×ミセス』は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLEがグループでMCを