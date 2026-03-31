ジーエヌアイグループ [東証Ｇ] が3月31日大引け後(18:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年12月期の業績予想は連結売上高が前期比1.2％増の271億円を見込み、2期連続で過去最高を更新する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年12月期の連結業績予想につきましては、事業環境に内在する許認可等を含む不確実性から合理的な算定が困難であるため、これまで未定（非