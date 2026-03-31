日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8756枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 8756(8677) ソシエテジェネラル証券4005(3984) バークレイズ証券3577(357