ホワイトソックスの村上宗隆内野手は30日（日本時間31日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番DH」で先発出場。期待された4試合連続本塁打は出なかったが、1安打を放って連続試合安打を継続。米ポッドキャスト番組に出演した米メディア『The Athletic』の看板記者ケン・ローゼンタール氏は、順調なスタートを切った村上を評価した。試合はホワイトソックスが9－5で勝利し、今季初白星を挙げた。 ■開幕