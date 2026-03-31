2026年3月29日、中国メディア・第一財経は、中国自動車業界の利益率が2026年1〜2月に2．9％まで落ち込み、過去最低水準を更新したと報じた。記事は、中国車の世界シェアが25年に35．4％に達し、新車販売台数で初めて日本メーカーを抜いて世界首位に立ったと紹介。しかしその裏で、激しい価格競争により利益が圧迫され続けていると指摘した。そして、1〜2月の売上高が前年同期比0．9％減の1兆4824億元（約31兆円）となったほか、営