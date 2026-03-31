中国が独自で開発した世界最大直径の高速鉄道用シールドマシン「領航号」は3月29日、長江水中区間11．18キロの工事任務を順調に完了し、2号シャフトの「点検修理ステーション」への正確な到着に一歩前進しました。2024年4月29日に上海市の崇明島を出発して以来、「領航号」は23カ月間の安全な掘削を経て、長江南岸の堤防を越え、江蘇省・太倉市に順調に到着し、陸に上がることに成功しました。上海市崇明区と太倉市を結ぶ崇太長江