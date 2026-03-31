国際スケート連盟（ISU）は北京時間3月30日、選手委員会の委員選挙結果を発表し、中国のペアスケーティング選手である隋文静が当選しました。同選手は同委員会でフィギュアスケートのペアスケーティングの種目を代表し、今年6月13日に正式に職務に就き、4年間の任期を務めます。隋は2022年の北京冬季オリンピックで韓聡とペアを組んでフィギュアスケートペアで金メダルを獲得しました。2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで