この記事をまとめると ■実用性を備えながらもスポーツカー並に高性能なクルマを紹介 ■EVもガソリン車にも幅広くラインアップされる ■見た目と性能のギャップが大きな魅力となる ファミリーカーでも高性能を諦めない いわゆるスポーツカーやスーパーカーと呼ばれるクルマは、なによりも速さや操縦性を最重要項目として開発されている。そのぶん、実用性、居住性や快適性が犠牲にされていることもある。 しかし、世のなかには