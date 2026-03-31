コカ・コーラシステム（東京都渋谷区）は、清涼飲料水「ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード」を2026年3月30日、全国で発売した。果汁飲料シリーズ「ミニッツメイド ゼロシュガー」の新商品。発売に先立ち、女優・石井杏奈さん出演の新テレビCMを放送している。管理栄養士推奨のドリンク「ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード」は、完熟ピーチの甘さと、丸しぼりしたレモンのすっきりとした後味。発表資料によ