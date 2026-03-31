LCC=格安航空会社の「ピーチ」がブランドロゴなどを一新。“安いだけ”とは言わせません。 ベージュを基調とした文字に丸みを帯びたフォント。3月31日に発表されたLCC「ピーチ・アビエーション」の新しいブランドロゴは、これまでとは大きく印象が変わるデザインに一新されました。 （ピーチ・アビエーション大橋一成CEO）「日本の空に、また新たな一石を投じたい」 LCC=格安航