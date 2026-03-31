Mrs.GREENAPPLEが司会を務め、4月6日にレギュラースタートするTBS「テレビ×ミセス」（月曜後9・00）の初回ゲストに歌手の郷ひろみ（70）が登場する。初回放送は午後8時55分から。昨年のNHK紅白歌合戦での共演も話題となったコラボがいきなり実現。郷の名曲「GOLDFINGER’99」を歌唱する。さらに、郷は70歳まで歌い続けられる秘けつをミセスに伝授する。郷は「『GOLDFINGER’99』で、皆で熱く盛り上がることができました