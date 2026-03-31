◇セ・リーグヤクルト・松本健―広島・岡本（神宮）中日・中西―巨人・田中将（バンテリンドームナゴヤ）阪神・ルーカス―DeNA・コックス（京セラドーム大阪）◇パ・リーグ日本ハム・北山―ロッテ・ジャクソン（エスコンフィールド北海道）楽天・古謝―ソフトバンク・徐若熙（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・高橋光―オリックス・エスピノーザ（ベルーナドーム）