ウクライナのゼレンスキー大統領は30日、イラン情勢に伴う世界的なエネルギー価格の高騰を受け、ロシアの石油施設への攻撃を減らすよう一部の支援国から要請を受けたと明らかにしました。ロイター通信によりますと、ゼレンスキー大統領は30日、SNSで、「世界的なエネルギー危機を受けて、ロシアの石油やエネルギー施設に対する我々の反撃をどう減らすか、一部の支援国から要請を受けた」と述べました。ウクライナは、ロシアの石油