プラハから帰国した坂本花織（手前）ら＝31日、関西空港フィギュアスケートの世界選手権に出場した日本選手が31日、開催地のプラハから帰国し、引退試合を2年ぶり4度目の優勝で飾った女子の坂本花織（シスメックス）は「解放感しかない。いい締めができた」と感慨に浸った。満面の笑みで報道陣に手を振りながら到着ゲートに姿を見せた。今後は指導者の道へ進む。「世界に出ていく選手を一から育てたい。厳しさもありつつ、それ