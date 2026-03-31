通信会社を変えても同じ携帯電話の番号が使える「番号持ち運び制度」（ＭＮＰ）を使い、通信会社間の乗り換えを短期間で繰り返す利用者への対応が、携帯業界で課題となっている。通信会社が契約時に出す最大２万円分のポイントなどの特典が、一部の利用者に集中しているとの批判があるためだ。総務省の有識者会議でも議論が進んでおり、今夏をめどに対策の是非をまとめる方針だ。（須永光、小林泰裕）違約金との差額電気通信事