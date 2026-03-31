給油を受ける航空機＝30日、スペインのパルマ・デ・マヨルカ空港/Clara Margais/dpa/picture-alliance/AP（CNN）ペルシャ湾での戦争が始まって以降、世界のジェット燃料価格は2倍超に上昇している。国際航空運送協会（IATA）のデータで明らかになった。これを受け、航空各社は燃料サーチャージの引き上げか、運航便を減らす対応を迫られている。今月27日までの週を対象にしたIATAのジェット燃料価格モニターによると、世界の平均の