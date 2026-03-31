プロ野球・西武の郄橋光成投手が31日、翌日の今季初登板へ向けて意気込みました。本拠地ベルーナドームで調整を行った郄橋投手。翌4月1日オリックス戦での今季初先発に「めちゃくちゃ楽しみ。やっと開幕できる」とやる気十分です。前日はオリックスの応援歌が流れる中でマウンドに立ちイメージトレーニング。「相手のチャンステーマをずっと流していたら精神状況がちょっと乱れるので、すごくいい練習になるなと(笑)」