2023年にSKE48を卒業し、現在はソロアイドルとして独自の世界観を発信し続けている江籠裕奈。3月30日にリリースする6thシングル『りあるくらっしゅ』は彼女自身が作詞を手掛けた、“カワイイ”と“毒”が入り混じった1曲となっている。「real crush」とは、芸能人やアニメキャラなどに対して本気で恋愛感情を抱く、いわゆる「リアコ」や「ガチ恋」を意味する言葉だ。「前作（5thシングル）が『D∞ll』という、人形の気持ちを歌っ