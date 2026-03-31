2032年3月31日まで埼玉県とIT大手、GMOインターネットグループは30日、さいたまスーパーアリーナの愛称が「GMOアリーナさいたま」に決まったと発表した。今年4月1日から2032年3月31日までで、命名権料は総額28億円（税抜）。GMOは陸上部が元日のニューイヤー駅伝で優勝し、青学大から黒田朝日も加入する。埼玉県はさいたまスーパーアリーナの「バリューアップ・ネーミングライツパートナー」を公募。GMOインターネットグループ