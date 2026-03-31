Samsungは、次期横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold8」の通常モデルと並行して、「Galaxy Wide Fold」を開発中と噂されています。そんな中、公式CAD（設計図）に基づくとされるレンダリング画像が公開されました。 ↑Galaxy Wide Foldは横幅が広く、縦に短くなると噂（画像はGalaxy Z Fold7。提供／Samsung）。 Galaxy Z Fold8は従来のような縦長のスタイルになると予想されていますが、Galaxy Wide Foldは横幅が広く、縦