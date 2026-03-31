女優・井上和香(45)が30日、自身のインスタグラムを更新し、長女、長男と京都を訪れたことを報告した。 【写真】広っ！豪華な部屋はスペースたっぷり親子3人で“試泊” 京都タワーをバックに子供たちとの3ショットを掲載。「久しぶりの京都何年ぶり?4年ぶり!?月日が経つのが早過ぎて驚いてます。笑」とコメントした。2024年に誕生した息子にとっては初めての京都で、親戚に会ったのも初めてだったという。