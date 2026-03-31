統計開始以来、3月として最高気温を記録した地点 3月31日(火)の日中は、暖かくなりました。岡山県は6地点、香川県は3地点で3月の記録としては統計開始以来、最高を記録しました。高松市の香南では28.6℃と7月上旬並みの気温となりました。 4月1日(水)は、最高気温が14度前後と31日よりも10℃ほど低くなり、ぐっと気温が下がりそうです。入社式の方も多いと思います。服装にご注意ください。 香川県は朝から夜まで雨