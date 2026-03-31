大人気恋愛リアリティー番組の最新作「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４（全９話）が、５月１日午後８時からＡｍａｚｏｎプライムビデオで独占配信されることが３１日、決まった。人気恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン」の「男女逆転版」。一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜いていく。４代目のバチェロレッテは、シリー