◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）＝３月３１日、栗東トレセン偉大な足跡を残す。デビットバローズ（セン７歳、父ロードカナロア）を送り出す上村洋行調教師（５２）＝栗東＝は２４、２５年とベラジオオペラで当レースを連覇。０２〜０４年の天皇賞・秋と有馬記念を制した藤沢和雄元調教師、１１年〜１３年のスプリンターズＳを勝った安田隆行元調教師に次ぐ、ＪＲＡ・同一Ｇ１・３連覇の偉業