「BACK TO SCHOOL！アニメ『キルアオ』スペシャルステージ」が28日、東京ビッグサイトで行われた『AnimeJapan 2026』DMM.com／DMM TVブースにて開催され、大狼十三役・三瓶由布子、蜜岡ノレン役・和泉風花、古波鮫シン役・佐久間大介（Snow Man）が登壇。このほどオフィシャルレポートが到着した。あわせて、第1話のあらすじと先行カットが公開された。【写真】キャラのアクスタをトロフィー風に抱えた三瓶由布子、和泉風花、佐