株式会社マイナビ（本社・東京都千代田区）は、２０〜２９歳の正社員を対象に実施した「【２０代正社員に聞いた】仕事・私生活の意識調査２０２６年（２０２５年実績）」を３１日、発表した。現在役職についていない２０代正社員に、今後の出世に対する意向を聞いたところ、「出世は望まない」が５２・３％で、「出世したい」割合の４７・７％を上回った。出世したい理由では、「働くならキャリアを積んでいきたい」「部長