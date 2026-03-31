◆国際親善試合イングランド―日本（３１日・ウェンブリースタジアム）日本代表は３１日（日本時間４月１日未明）、ＦＩＦＡランク４位の強豪イングランドと対戦する。サッカーの母国とのアウェー戦は、世界一を目指す森保ジャパンにとってこの上ない腕試しの機会となる。××××イングランド代表を率いるのは、２４年１０月に就任したトーマス・トゥヘル氏。ドイツ人指揮官は過去にドルトムント、