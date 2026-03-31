人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日午後8時よりPrime Videoで独占配信されることが決定した。新バチェロレッテはグローバルで活躍するシリーズ史上最年少26歳のトリリンガルのモデル・インフルエンサー・平松里菜。旅の行方を見守るスタジオMCに、今田耕司、指原莉乃、山添寛が再集結する。【動画】『バチェラー6』“ラスト3”に直撃インタビュー！本編では話せなかった“裏話”を深掘り！