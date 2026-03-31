5月27日に発売される劇場アニメ『ひゃくえむ。』のBlu-ray特装版の特典詳細が発表された。Blu-rayボックスは原作・魚豊氏の描き下ろしイラストが飾り、映画制作の最初期に作られたパイロット版映像、70分超えのメイキングドキュメンタリーが収録される。【原画】まだあどけない2人…少年時代のトガシと小宮魚豊氏による描き下ろしのボックスは、スタート直前のトガシの迫力ある姿が描かれている。デジパックケースには、キャラ