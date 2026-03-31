4月12日開催の『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（マリンメッセ福岡 A館）に参戦するK-1ライト級王者の朝久泰央が、25日放送のKBC九州朝日放送の情報番組『地元応援live #Wishプラス』に生出演し、地元・福岡大会をアピールした。【試合動画】“現役フジテレビ社員”ウザ強ヨシヤ、2Rまで立つもKO負け朝久泰央のハイキックで撃沈…緊張しながらも生出演を終えた朝久に、改めて地元で開催されるRIZINへの思