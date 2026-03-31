サンドウィッチマンとKis-My-Ft2（千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣）が出演するテレビ朝日系『サンド＆キスマイの気になるマン』（毎週月曜後8：00※一部地域を除く）が4月6日からスタートする（初回放送は後8：40）。このほど初回収録を終え、囲み取材に参加した。2017年10月に深夜番組として始まり19年に月曜ゴールデン帯に放送されていた『10万円でできるかな』からタッグを組み、すっかり気