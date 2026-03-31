NHK BS『国際報道2026』の酒井美帆キャスターが、27日の放送をもって卒業。番組公式Xでは、最後の出演で語った“8年間”の思いが動画で公開され、反響を集めている。【動画】『国際報道』酒井美帆キャスター、ラストメッセージ酒井キャスターは『国際報道』を担当した8年を「そこにある一人ひとりの人生や思いにふれて、伝えることの責任を感じてきました」としみじみ。「忘れられないのは、新体操のウクライナ代表だったビ