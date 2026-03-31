TBS系日曜劇場『下剋上球児』などに出演し、中道改革連合の階猛氏（59）の次男としても知られる俳優の階晴紀（26）が31日、自身のインスタグラムを更新。所属していた太田プロダクションを退所したことを報告した。【画像】階晴紀の父親・階猛氏（写真右）「ご報告」と題し、「本日3月31日付けで、太田プロダクションを退所いたしました。芸人を志して養成所に通い始めた5年前から今日に至るまで、大きな実績があるわけでもな