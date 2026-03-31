去年9月、東京・大田区にあるマンションの宅配ボックスを勝手に開けて、保管されていたガンダムのプラモデル1個を盗んだとして、今月3日に逮捕された31歳の男性について、東京地検は30日付で不起訴処分としました。東京地検は「収集した関係証拠の内容を踏まえて不起訴処分とした」としています。