日中戦争時の強制連行で犠牲になった中国人被害者の追悼式に臨む在日中国人2世・林伯耀さん（右）＝31日、中国河北省石家荘市（共同）【石家荘共同】日中戦争時の強制連行の中国人被害者遺族ら約100人が31日、祖先を供養する4月の伝統的な祭日「清明節」を前に中国河北省石家荘市で追悼式を開いた。遺族らは日本政府に対し、被害者や遺族への賠償を求める要望書を発表した。強制連行を巡っては、戦中に強制労働させた三菱マテ