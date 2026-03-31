2月に第1子妊娠を公表したモデル・タレントのみちょぱこと池田美優さんが、自身のインスタグラムを更新。夫の誕生日旅行にハワイへ行ったことを報告しました。【写真を見る】【 みちょぱ 】「産前最後の2人海外旅行」夫・大倉士門さんとのハワイ旅行を報告「旅行前後の検診も問題なく順調」みちょぱさんは「少し時差になってしまったけど今年の旦那の誕生日旅行」と綴り、夫で俳優の大倉士門さんと2ショット画像を投稿。 「