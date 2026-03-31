きらきらと赤く輝く新鮮なマグロが食べ放題。名物ビュッフェで知られるホテルの支配人は戸惑いの色を見せていました。ホテル マホロバマインズ三浦・中島光也支配人：4月からだいたいキロあたり500円価格が上がってます。その大きな要因は泥沼化するイラン情勢です。夜空を貫く閃光。日本時間の午前10時前、トランプ大統領が自身のSNSに映像を投稿しました。イランの大規模な弾薬庫にアメリカの地中まで貫通する爆弾「バンカーバス